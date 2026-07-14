Болгарія оголосила про вихід із «Коаліції охочих», яка підтримує Україну

Болгарія більше не братиме участі у «Коаліції охочих», до якої входять країни, що допомагають Україні у війні з Росією, повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву прем’єр-міністра Болгарії Румена Радева.

«Ми не беремо участі в коаліції, яка наполягає на продовженні фінансової та військової допомоги Україні. Розв’язання цього конфлікту полягає не в його затягуванні військовими засобами, а в сильній дипломатичній місії, яка, нарешті, покладе край ескалації», – оголосив 14 липня очільник уряду.

Радев послідовно виступає проти фінансової допомоги Україні та називає себе прихильником «прагматичного підходу» до відносин із Росією.

Представники Болгарії не брали участь у зустрічі глав країн-учасниць «Коаліції охочих», яка відбулася в Парижі 13 липня, хоча брали участь у попередніх самітах.

Про створення «Коаліції охочих» навесні 2025 року оголосила влада Великої Британії та Франції. До неї входять близько 30 країн, зокрема держави Євросоюзу, США, Австралія та Японія.



