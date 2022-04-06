Російське вторгнення, 42-ий день: у Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті

У Генштабі Збройних сил України повідомили, що станом на 42-гу добу вторгнення РФ російські війська намагається покращити тактичне становище на Південнобузькому напрямку.

«Не виключається використання території самопроголошеної придністровсько-молдавської республіки для підтримки наступальної операції на зазначеному напрямку. На аеродромі Тирасполь здійснюється підготовка для прийому літаків. Ворог не полишає спроб залучення до бойових дій проти України найманців з інших країн, щоб поповнити свої втрати в живій силі. Водночас, використання найманців суттєвого впливу на хід бойових дій не матиме, з огляду на їх малу чисельність», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ:

На Волинському напрямку – без ознак наступальних дій.

На Поліському напрямку – не виключається залишення у Білорусі підрозділів російських військ з метою сковування дій ЗСУ.

На Сіверському напрямку – триває відновлення підрозділів військ РФ, що раніше були виведені до Брянської та Курської областей.

На Слобожанському напрямку – триває блокування Харкова та артобстріли по його окремих районах.

На Ізюмському напрямку – тривають спроби створення ударного угруповання та продовження наступу у напрямку населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове.

На Донецькому напрямку – тривають штурмові дії військ РФ в районах населених пунктів Маріуполь, Попасна, Степне, Новотошківське, Рубіжне, Сєверодонецьк та Солодке – без успіху.

На Таврійському напрямку – у районі Басані зафіксоване переміщення окремих підрозділів для можливого перегрупування сил.

На Південнобузькому напрямку – тривають заходи з інженерного обладнання позицій військ РФ і терор цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області.

«Ворог, в результаті наступальних дій ЗСУ, втратив контроль над населеними пунктами Добрянка, Нововознесенське і Трудолюбівка. Тривають бої у районі населеного пункту Олександрівка. Угрупованням Повітряних сил ЗСУ за попередню добу було знищено 8 крилатих ракет. Авіація Повітряних сил продовжувала підтримання дій наземних військ Сил оборони та завдавала повітряних ударів по військах окупантів», – підсумували в Генштабі ЗСУ.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».