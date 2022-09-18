Тиждень курсу стрільця і одразу в зону бойових дій – Генштаб ЗСУ розповів, як у РФ вербують на війну проти України

У Генштабі Збройних сил України повідомили про оперативну ситуацію на фронті станом на вечір 18 вересня і розповіли про методи вербування РФ живої сили на війну проти України.

«У зв’язку з нестачею людських ресурсів для відправки на війну в Україні, на території російської федерації проводяться заходи так званої «внутрішньої самомобілізації». В Курській області, під виглядом набору кандидатів до підрозділів матеріально-технічного забезпечення, а в Нижегородській області, зокрема, співробітників організації «Атомохорона» – нібито до підрозділів охорони важливих об’єктів. Кандидати, які підписали контракт, проходять тижневий курс стрілецької підготовки і одразу направляються на поповнення в зону бойових дій. На тимчасово окупованій території Луганської області, зокрема в Біловодському районі, оголошено новий набір до так званих «підрозділів мвс». Після значних втрат у боях, більшість штатних співробітників втекли або дезертирували на територію РФ», – повідомили у Генштабі.

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Повідомляється, що за добу російські війська завдали 3 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснили понад 40 обстрілів з РСЗВ по об’єктах на території України. Постраждала інфраструктура більш як 20 населених пунктів.

«Протягом поточної доби авіація Сил оборони здійснила 20 ударів – підтверджено ураження 15 районів зосередження живої сили противника та опорних пунктів і 4 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили один БпЛА окупантів. Ракетні війська і артилерія завдали вогневого впливу по понад 20 об’єктах противника. Зокрема, по 7 пунктах управління і 9 опорних пунктах та районах зосередження особового складу і військової техніки. В зону ураження потрапили об’єкти ППО та понтонні переправи російських окупантів», – йдеться в повідомленні.

Російська сторона методи укомплектовування своїх військ і втрати на фронті не коментує.

Триває двісті сьома доба протистояння України російському вторгненню.