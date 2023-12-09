У РФ через допис із георгіївською стрічкою затримали громадянина США

У російському Санкт-Петербурзі через допис із зображенням георгіївської стрічки затримали громадянина США та РФ Юрія Малєва, повідомляє об’єднана пресслужба судів міста. Його звинувачують за статтею про реабілітацію нацизму. Чоловік два тижні тому приїхав із Естонії.

За версією слідства, 8 травня минулого року підозрюваний опублікував зображення трупа з біркою у кольорах стрічки та підписом «Як правильно носити георгіївську стрічку». За це на Малєва поскаржилася до поліції пенсіонерка з Санкт-Петербурга.

Смольнінський райсуд Санкт-Петербурга взяв його під арешт. Суд вважає, що своїми діями чоловік «висловив явну неповагу до суспільства і днів військової слави». Затриманому загрожує до 5 років колонії.

Затримання без вказівки імені підтверджує і пресслужба міської поліції.

«Георгіївська стрічка» – відносно недавній у нинішньому значенні символ російських військових. Її активне використання в XXI столітті повʼязане з бажанням нинішньої російської влади витіснити червоний прапор як символ перемоги у Другій світовій війни. Червоний прапор асоціюється з комуністичною партією, яка частиною пересічних росіян сприймається як альтернатива правлінню Володимира Путіна.

В Україні з 2014 року ця стрічка сприймається насамперед як символ російської окупації частини українських регіонів. Використання «георгіївської стрічки» заборонене в Україні.

З 2022 року георгіївська стрічка є у РФ також символом підтримки російського вторгнення в Україну. З вересня 2022 року стрічку оголошено символом військової слави Росії. За її осквернення президент Володимир Путін запровадив кримінальне покарання до п’яти років колонії.