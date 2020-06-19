Геращенко пояснив, навіщо Авакову додаткові 2,6 млрд на доплати силовикам

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у коментарі Радіо Свобода, пояснив навіщо Арсену Авакову додаткові 2,6 млрд гривень з бюджету на доплати силовикам через COVID-19.

«Поліцейські на рівні з медиками перебувають на передовій боротьби з цією небезпечною інфекцією. Тому міністр внутрішніх справ звернувся до Кабінету міністрів з пропозицією стимулювати і мотивувати співробітників правоохоронних органів і структур МВС, які постійно ризикують життям, як і медики. І Кабінет міністрів підтримав таке рішення. А сьогодні його підтримав і бюджетний комітет», – зазначив Геращенко

За словами заступника міністра МВС, 87 тисяч співробітників структур міністерства тепер отримають доплати до заробітної плати в розмірі до 50 відсотків.

«Це буде торкатись насамперед рядового складу, який кожного дня спілкується з людьми і може від них інфікуватися. Тому це правильне, нормальне державне рішення», – вважає Геращенко.

За його даними, у системі Міністерства внутрішніх справ станом на 18 червня виявили 681 працівника, хворого на COVID-19, і ще 180 хворих серед членів їхніх родин.

Пропозицію виділити з держбюджету додаткові 2,6 млрд гривень на доплати силовикам через COVID-19 парламентський комітет з питань бюджету розглянув та підтримав вранці 19 червня.

За даними представниці фракції «Голос» Олександри Устінової, за таке рішення проголосувало 16 його членів, двоє утрималось і один був проти.

«За весь час на лікарів разом з ліками витратили 1,6 млрд, а поліціянтам, які луплять людей на вулиці, 2,6 забрати хочуть. Всього надбавки за весь час отримали 12 тисяч лікарів. І хочуть виплатити 67 тисячам поліціянтам. У чотири рази більше поліцейських, на думку держави, борються з СOVID-19, ніж лікарів! Ось так виглядає поліцейська держава», – написала вона.

13 травня, голосуючи за зміни до державного бюджету на 2020 рік, депутати зменшили фінансування майже всім правоохоронним органам, окрім Міністерства внутрішніх справ: видатки на нього зросли на 0,2 відсотка від суми, яку планували витратити під час ухвалення закону про держбюджет наприкінці 2019 року.