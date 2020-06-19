У «Слуги народу» поки що немає кандидатури на місце Авакова – депутат

У фракції «Слуга народу» поки що не визначились із кандидатурою, яка б замінила Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ, заявив у прямому ефірі Радіо Свобода Олександр Качура, народний депутат від «Слуги народу».

«У нас зараз немає кандидатури», – сказав Качура. Він також повідомив, що його колега Євген Шевченко запропонував свою кандидатуру на посаду міністра внутрішніх справ, але фракція не підтримала це рішення.

«Тобто є домовленість у Зеленського, наскільки я знаю, і Авакова, що Аваков у випадку, якщо всередині нашої фракції і в президента будуть претензії до нього, він напише свою заяву [про відставку] у будь-який час. В даному випадку в нас немає кандидатури, яка може бути заміною пану Авакову», – додав Качура.

Раніше депутатка від «Слуги народу» Євгенія Кравчук розповіла, що президент Володимир Зеленський допускає відставку Авакова, якщо будуть конкретні кандидатури на посаду голови МВС.

Президент України Володимир Зеленський називав Арсена Авакова «потужним міністром».

Аваков працює міністром внутрішніх справ уже понад шість років. Низка депутатів закидають міністру провал у реформуванні поліції та проблеми з розслідуванням резонансних справ.