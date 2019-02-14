Німецька контррозвідка вивчає зв’язки Росії з правими партіями Німеччини – ЗМІ

Федеральне відомство з захисту конституції Німеччини (BfV), яке виконує функції контррозвідки, вивчає зв’язки Росії з німецькими ультраправими партіями. Про це в четвер з посиланням на джерела в розвідці повідомили відразу кілька газет, які входять в німецьку медіа-групу Madsack.

ЗМІ повідомляють, що у вівторок в Потсдамі відбулася зустріч керівництва відомства із захисту конституції з представниками регіональних відділень. Під час зустрічі були висловлені побоювання, що Москва може спробувати вплинути на європейські вибори в травні і на три регіональних голосування в східних регіонах Німеччини. Зокрема, обговорювалися зв’язку між Кремлем, найбільшою німецькою опозиційною партією «Альтернатива для Німеччини» (AfD) і ще однією ультраправої партією - «Право». За даними контррозвідки, Москва розглядає їх "в якості можливих союзників в спробі дестабілізувати Захід".

У 2017 році, напередодні федеральних виборів в Німеччині, тодішній лідер AfD Фрауке Петрі прилітала в Москву, де зустрічалася зі спікером Держдуми В’ячеславом Володіним, його заступником Петром Толстим і представниками фракції ЛДПР – Володимиром Жиріновським і Леонідом Слуцьким. Тоді представники німецької розвідки порахували, що AfD мала «мінімальний і обмежений контакт» з Росією. Тепер же на зустрічі в Потсдамі вирішили створити групу експертів для більш повного розслідування цих зв’язків в найближчі місяці.

Німецькі ЗМІ відзначають, що «потенційне вплив Росії на західні вибори викликає серйозну заклопотаність» після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах в США і розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про «можливу змову Москви з кампанією Трампа».

Росія заперечує втручання в американські вибори, а Трамп назвав розслідування Мюллера «полюванням на відьом».