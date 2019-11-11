«Понад 2 місяці не виконую функцій представника президента у Кабміні» – Герус про своє звільнення

Народний депутат від «Слуги народу» Андрій Герус прокоментував своє звільнення указом президента Володимира Зеленського з посади представника президента в Кабінеті міністрів.

«З кінця серпня я не відвідав жодне засідання Кабміну, тобто де-факто вже понад 2 місяці не виконую функцій представника президента у Кабміні. Думаю, ніколи в історії України народний депутат-голова комітету не виконував таких функцій представника, бо це нереально», – написав Герус на сторінці у Facebook.

Герус відкинув припущення, що його звільнення моло бути пов’язане з конфліктом із ексдепутатом Олегом Ляшком 6 листопада в залі офіційних делегацій аеропорту «Бориспіль».

11 листопада президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Геруса з посади свого представника в Кабінеті міністрів і призначив натомість Олексія Перевезенцева (поза штатом).

Герус був представником президента в Кабінеті міністрів з травня.