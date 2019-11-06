Між Ляшком і Герусом сталася сутичка в аеропорту

Між колишнім народним депутатом Олегом Ляшком та чинним парламентарем від «Слуги народу» Андрієм Герусом сталася сутичка в залі офіційних делегацій аеропорту «Бориспіль». Відео інциденту у себе на Facebook оприлюднив колишній народний депутат та соратник Ляшка Ігор Мосійчук.

«Ляшко є непримиренним опонентом Геруса в питанні імпорту електроенергії з Російської Федерації, який став можливим завдяки законодавчим ініціативам саме Геруса», – написав Мосійчук.

У відповідь Герус написав, що «все нормально, постраждала тільки сорочка».

«Сьогодні відомий захисник бізнесу [Ріната] Ахметова, забутий всіма О. Ляшко мене очікував у аеропорту «Бориспіль», щоб влаштувати шоу-провокацію. Знижена на 15% ціна електроенергії та повна готовність до зими ніяк не влаштовує «немонополіста», і вони вдаються до дедалі більш витончених способів, як вести свій бізнес», – заявив представник «Слуги народу».

Він підтвердив, що претензія Ляшка стосувалася імпорту електроенергії.

«Хоча три роки імпорту вугілля із Росії по формулі «Роттердам+», що супроводжувалося ростом тарифів для укранських споживачів, його повністю влаштовувало. Бо на цьому добре заробляв його любий «немонополіст», – зазначив Герус.

За даними ЗМІ, у перші дні листопада середньодобовий імпорт електроенергії з Росії в Україну зріс у три рази. Офіційних даних щодо цього наразі немає.