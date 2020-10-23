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23 жовтня 2020, Київ 11:20
Новини | Коронавірус

Главу МЗС Бельгії госпіталізували з коронавірусом

Вільмес потрапила до реанімації

Главу міністерства закордонних справ Бельгії Софі Вільмес госпіталізована з COVID-19. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на її офіс.

Зазначається, що 45-річна Вільмес перебуває у реанімації, але вона перебуває при тямі та може спілкуватися.

COVID-19 у Вільмес виявили 17 жовтня. Вона вважає, що заразилася від когось із членів сім’ї, бо поза будинком суворо дотримувала ся заходів безпеки.

За даними Університету Джонса Гопкінса, у Бельгії станом на 23 жовтня виявили понад 270 тисяч інфікованих коронавірусом померли майже 10,6 тисяч людей.

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