Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
23 жовтня 2020, Київ 08:12
Новини | Коронавірус

ВООЗ зафіксувала рекордний добовий приріст хворих на COVID-19 у світі

Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала 22 жовтня рекордний добовий приріст хворих на COVID-19 у світі – 423 819. Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

Попередній рекорд був зафіксований 18 жовтня – понад 412 тисяч.

Найбільше нових випадків за добу підтвердили у країнах Європи – 193 931.

Загалом у світі протягом доби померли 6 426 людей.

За даними Університету Джонса Гопкінса, від початку пандемії у світі підтвердили понад 41,6 мільйона випадків COVID-19, померли більш ніж 1,1 мільйона людей, одужали майже 28,3 мільйона хворих.

За час епідемії на території України підтвердили 322 879 випадків коронавірусної хвороби. Померли 6 043 людини, одужали – 134 898.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG