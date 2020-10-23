ВООЗ зафіксувала рекордний добовий приріст хворих на COVID-19 у світі

Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала 22 жовтня рекордний добовий приріст хворих на COVID-19 у світі – 423 819. Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

Попередній рекорд був зафіксований 18 жовтня – понад 412 тисяч.

Найбільше нових випадків за добу підтвердили у країнах Європи – 193 931.

Загалом у світі протягом доби померли 6 426 людей.

За даними Університету Джонса Гопкінса, від початку пандемії у світі підтвердили понад 41,6 мільйона випадків COVID-19, померли більш ніж 1,1 мільйона людей, одужали майже 28,3 мільйона хворих.

За час епідемії на території України підтвердили 322 879 випадків коронавірусної хвороби. Померли 6 043 людини, одужали – 134 898.