Кандидатуру на посаду глави місії України при НАТО ще розглядають у президента – МЗС

Розгляд кандидатури на посаду глави місії України при НАТО наразі триває. Про це у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили в Міністерстві закордонних справ.

«Відповідно до статті 14 закону України «Про дипломатичну службу» глави місій України при міжнародних організаціях призначаються президентом України. Розгляд кандидатури на посаду глави місії України при НАТО наразі триває», – йдеться у відповіді на запит.

В оприлюдненому 6 лютого інтерв’ю Радіо Свобода міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив , що кандидатура керівника місії України при НАТО внесена на розгляд президента України Володимира Зеленського, і опрацьовується Офісом президента.

Кулеба додав, що «системного, злонаміреного зволікання з призначенням посла при НАТО немає».

З 2019 року і до сьогодні виконувачем обов’язків глави місії України при НАТО є Георгій Толкачов. До цього, упродовж 2017-2019 років, посаду займав Вадим Пристайко.