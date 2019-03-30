Під час «Години Землі» ввечері у Києві вимкнуть освітлення на популярних об’єктах

Українська столиця сьогодні ввечері долучиться до щорічної глобальної кампанії «Година Землі» і вимкне освітлення на кількох популярних об’єктах.

«Сьогодні у Києві погаснуть Київська міська Рада, монумент Батьківщини-Мати, дзвіниця Михайлівського монастиря, дзвіниця Києво-Печерської Лаври, дзвіниця Софійського собору, монумент Незалежності, Міністерство закордонних справ та інші урядові будівлі», – повідомили в українському відділені Всесвітного фонду дикої природи.

Згідно з повідомленням, вуличні вогні на будівлях і об’єктах вимкнуть 30 березня на 1 годину з 20:30.

Акція «Година Землі» щорічно відбувається в останню суботу березня, її ініціатори закликають на годину вимкнути світло у помешканнях, в будівлях установ та організацій, а також на вуличних об’єктах, щоб привернути увагу до проблеми збереження природи.

Акцію «Година Землі» зголосилися підтримати десятки міст по всій Україні.