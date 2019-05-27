Петиція про визнання Голодомору геноцидом на сайті Бундестагу набрала необхідну кількість голосів

Петиція про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українців розміщена на сайті парламенту Німеччини набрала необхідні 50 тисяч голосів. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ.

«Попереду – непроста робота з депутатами. Рішуче сподіваємося на успішні результати!» – мовиться у повідомленні.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.