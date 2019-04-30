Клімкін просить підтримати петицію про визнання ФРН Голодомору 30-х в Україні геноцидом

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін звернувся із закликом до українців, що проживають в Німеччині, підписати петицію на сайті парламенту ФРН щодо визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу.

«Дякую мюнхенській громаді за ініціативу та всім українцям Німеччини за її підтримку. Закликаю українців у ФРН підтримати цей заклик, кожен може підписати петицію, а хто знає німецьку мову – долучитися до її обговорення», – повідомив Клімкін у Facebook.

Він залишив посилання на текст петиції і наголосив, що «світ має знати правду про криваві, людожерські злочини радянського режиму».

Петиція про визнання Німеччиною Голодомору в Україні геноцидом датована 14 грудня 2018 року.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.