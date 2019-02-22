У Сенаті Чехії говорили про український Голодомор та інші злочини комунізму

У стінах Сенату, верхньої палати Чеського парламенту, відбувся семінар для студентів, старшокласників та громадськості про злочини комунізму.

Більша частина доповідей та дискусії стосувалася Голодомору в Україні 1932-33 років як одного з найбільших злочинів комунізму в Європі.

Історик з Інституту дослідження тоталітарних режимів Давід Свобода розповів молодій аудиторії про те, як українське суспільство стало жертвою сталінських амбіцій світового панування і про те, який слід залишає ця трагедія і в сьогоднішніх подіях в Україні.

У дискусії взяв участь євродепутат Яромир Щтєтіна, член комітету закордонних справ Євросоюзу, який розповів про те, як складно чинити опір російській пропаганді в Європі і пояснювати, що Україна зараз «воює проти російської агресії не лише за себе, але і за нас, за цілу Європу».

«Ми усвідомили, як мало знає молоде покоління про події 20 століття, не лише про те, яким було життя при комунізмі, але і те, як цей режим прийшов до влади, які події цьому сприяли. Молоді люди мають розуміти, що ці події можуть повторитися, якщо їх критично не осмислити», – сказав в коментарі для Радіо Свобода член комітету Сенату з питань закордонних справ, оборони та безпеки, від партії «TOP 09» Томаш Чернін.

Разом з громадською організацією «Молоді демократи» він став організатором третього щорічного засідання, присвяченого річниці лютневого перевороту 1948 року, коли до влади у Чехословаччині прийшли комуністи.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.