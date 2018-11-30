Голова МЗС Словаччини йде у відставку після того, як парламент відхилив пакт ООН щодо мігрантів

Міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак заявив про свою відставку. Своє рішення він пояснив небажанням парламенту країни приєднатися до міграційного пакту ООН.

Рішення щодо пакту словацький парламент ухвалив 29 листопада.

Найближчим часом Лайчак зустрінеться з прем’єр-міністром і президентом Словаччини. Після цього буде офіційне оголошення про відставку міністра з посади.

Читайте також: Меркель підтримала міграційний пакт ООН

ООН планує ухвалити «Всесвітній пакт за регульовану міграцію» в грудні 2018 року на конференції в Марокко. Документ містить низку заходів, необов’язкових до виконання. Зокрема, він пропонує видавати біженцям документи в разі їх відсутності, а також забезпечувати доступ мігрантів до соціальної допомоги.

У грудні минулого року від участі в міграційному угоді ООН відмовилися США. У липні за прикладом США пішли, зокрема, Угорщина, Австрія, Австралія, Чехія, Ізраїль і Польща. Влада Швейцарії відклала ухвалення рішення.