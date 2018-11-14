Чехія відмовляється від участі в міграційному пакті ООН

Чехія відмовляється підписувати міграційну угоду Організації Об’єднаних Націй. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 14 листопада.

Кабінет міністрів зазначив, що в документі, узгодженому раніше 193 країнами, відсутнє чітке розмежування понять легальної й нелегальної міграції.

Всесвітній пакт про міграцію має бути офіційно підписаний у грудні 2018 року на конференції ООН у Марокко. Він містить низку заходів, необов’язкових до виконання. Зокрема, в документі пропонується видавати біженцям документи, в разі їх відсутності, а також забезпечувати доступ мігрантів до соціальної допомоги.

У грудні минулого року від участі в міграційній угоді ООН відмовилися США. У Вашингтоні заявили, що деякі директиви пакту йдуть урозріз із міграційною політикою президента США Дональда Трампа.

У липні за прикладом США пішла Угорщина. Прем’єр-міністр країни Віктор Орбан заявив, що договір заохочує міграцію і є небезпечним для миру в Угорщині. Пізніше від участі в угоді відмовилися Австрія і Австралія.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!