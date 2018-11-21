Канцлер Німеччини Анґела Меркель підтримала міграційний пакт ООН, який розкритикували багато країн. Канцлер сказала, що документ є правильною відповіддю на міграційну кризу, яку, за її словами, можна вирішити тільки спільними міжнародними зусиллями.

Меркель нагадала, що на даний час у світі налічується майже 70 мільйонів біженців, половина з яких – діти. Всі ці люди так чи інакше намагаються врятуватися від більш ніж 200 зафіксованих конфліктів, додала вона.

«Є люди, які кажуть, що можуть вирішувати все самі і не повинні думати про когось іншого, це націоналізм у найчистішому вигляді», – цитує виступ Меркель у Бундестазі 21 листопада агенція Reuters.

Серед тих, хто не згоден з представленим в ООН проектом, виявилася Австралія. Влада цієї країни вирішила, що міжнародна угода вирішує проблему мігрантів менш ефективно, ніж це робить австралійська програма прийому переселенців.

Разом з Австралією міграційний пакт відмовилися підписати США, Австрія, Болгарія, Угорщина, Ізраїль, Польща і Чехія. Решта членів ООН, куди входять 193 країни, схвалили цей документ.

«Всесвітній пакт за безпечну, впорядковану і регульовану міграцію» мають офіційно підписати в грудні на засіданні ООН. Документ містить кілька десятків положень, які не мають обов’язкової сили. Один із заходів, які вважають суперечливими, – видача біженцям особистих документів у разі їх відсутності. Подібні методи практикувалися в останні роки в Німеччині і стали об’єктом критики з боку противників міграційної політики Меркель.

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