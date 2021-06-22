Регламентний комітет ПАРЄ закрив справу за скаргами на Гончаренка

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи закрив справу за скаргою щодо члена української делегації, народного депутата від «Європейської солідарності» Олексія Гончаренко. Про це сам Гончаренко написав у телеграмі.

Йдеться про скарги за український прапор та те, що Гончаренко у питанні до канцлера Німеччини Ангели Меркель назвав російського президента Володимира Путіна «вбивцею».

«Ці дві ситуації сталися на весняній сесії. Під час свого виступу я продемонстрував національний прапор України, прострілений російськими кулями на Донбасі. Після чого президент Демс перервав мене і пригрозив лишити слова. Друга ситуація – під час свого запитання канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, я назвав Путіна вбивцею. На що президент Демс також відреагував зауваженням», – розповів Гончаренко.

Він наголосив, що його дії не заборонені «жодними правилами ПАРЄ».

При цьому санкція за скаргою голови російської делегації Петра Толстого залишається чинною, на наступній сесії Гончаренко не матиме права голосу.

27 квітня український делегат, народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко повідомив, що позбавлений права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Причиною стала його критика голови російської делегації Петра Толстого під час дебатів та у відео, яке Гончаренко виклав на своєму каналі. Рішення ухвалив регламентний комітет ПАРЄ за поданням президента Ріка Данса після скарги Толстого.

Міністерство закордонних справ засудило санкцію, накладену Парламентською асамблеєю Ради Європи на члена української делегації Олексія Гончаренка.