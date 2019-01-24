Спікер Держдуми Росії доручив викликати представників Google через позначення Криму на картах

Спікер Держдуми Росії В’ячеслав Володін доручив запросити в нижню палату російського парламенту представника компанії Google через, на його думку, «невірний опис Криму на карті». Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС.

«Якщо компанія Google бере і відображає на своїй карті Крим як територію іншої країни, а сьогодні це територія Росії, то це порушення Конституції, порушення наших законів. Тому було б правильно комітету з безпеки запросити представника компанії Google і висловити нашу позицію, а далі приймати рішення», – заявив Володін на пленарному засіданні Держдуми в четвер.

Незважаючи на незаконну анексію Криму Росією, сервіс Google Maps позначає Крим як територію України.

Компанія Google з 1 лютого 2015 року обмежила користувачам Криму доступ до магазину додатків Google Play, додавши, що обмеження пов’язані з введеними раніше санкціями з боку США і Євросоюзу щодо Криму.

На території Криму і Севастополя 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна

Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.