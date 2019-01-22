У Франції компанію Google оштрафували на 50 мільйонів євро

Компанія Google повинна буде заплатити у Франції штраф в розмірі 50 мільйонів євро за порушення Загального регламенту про захист даних Європейського союзу. Таке рішення прийняла Національна комісія з інформатики та прав людини Франції, повідомляє DW.

Google недостатньо «ясно і зрозуміло» інформував своїх користувачів про те, як будуть використовуватися їх особисті дані, говориться в повідомленні.

Крім того, в призначеній для користувача угоді для персоніфікованої реклами галочка, що дозволяє використання даних, була проставлена заздалегідь, хоча новий європейський регламент вимагає, щоб користувач сам проставляв її.

У Google є можливість оскаржити штрафні санкції в суді. Європейська регулююча інстанція вперше штрафує глобальну інтернет-компанію після того, як в травні 2018 року в ЄС вступили в силу нові правила захисту особистих даних.