«Роскомнагляд» заявляє, що отримав інформацію про локалізацію даних від Facebook і Twitter

Російське наглядове відомство «Роскомнагляд» заявляє, що отримало від соціальних мереж Facebook і Twitter інформацію про локалізацію даних російських користувачів.

Представник відомства, якого цитують російські новинні агенції, заявив, що Facebook і Twitter виконали вимоги «Роскомнагляду», повідомивши про локалізацію баз даних на території Росії у відведений для цього терміни. У грудні чиновники зобов’язали соцмережі надати цю інформацію до 17 січня.

«Роскомнагляд» до понеділка проаналізує отримані відомості і оголосить про подальші дії щодо американських компаній, повідомив представник відомства.

У грудні «Роскомнагляд» пригрозив оштрафувати на п’ять тисяч рублів (близько 75 доларів) компанії Facebook і Twitter у разі відмови від надання відомостей про локалізацію баз даних. При цьому у відомстві тоді заявляли, що проти компаній також можуть вжити більш серйозні заходи.

На січень планувалися переговори «Роскомнагляду» із представниками Twitter щодо дотримання російського закону про персональні дані користувачів. Але прес-секретар відомства повідомив, що зустріч з ініціативи компанії буде перенесена на більш пізній термін.

У грудні «Роскомнагляд» зобов’язав пошуковик Google заплатити штраф у 500 тисяч рублів за те, що компанія відмовилася видаляти з пошуку посилання на сторінки із забороненою інформацією.

Російський закон «про персональні дані» ухвалили 2015 року. Він зобов’язує як російські, так і закордонні компанії зберігати дані користувачів на серверах на території Росії.