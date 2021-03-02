Світові лідери вітають із 90-річчям першого і останнього президента СРСР Горбачова

Лідери світових держав 2 березня надсилають листи Михайлові Горбачову ­– колишньому генеральному секретареві Комуністичної партії Радянського Союзу, першому і останньому президентові СРСР. Сьогодні Горбачову виповнюється 90 років.

«Я і британський народ залишаємося в захваті від мужності та доброчесності, які ви виявили, довівши Холодну війну до мирного завершення», – ідеться в привітанні, надісланому прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

«Ваші мужні дії на знак миру і свободи не забуті в Німеччині, – йдеться в привітанні, опублікованому на сайті президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. – Своїми політичними діями, а також своєю довірою до єдиної Німеччини Ви зробили вирішальний внесок у мирне подолання розколу європейського континенту».

Перебуваючи на вершині влади з 1985 року як керівник владної в СРСР партії, Горбачов проводив численні реформи і кампанії, які привели країну до ринкової економіки, знищення монопольної влади КПРС і, зрештою, розпаду СРСР.

Консервативні політики, орієнтовані на Москву, критикували його за економічну розруху, розвал Союзу та інші наслідки перебудови. Прихильники реформ закидати йому непослідовність у демократичних змінах і спробу зберегти планову економіку та соціалізм.

Багато радянських, пострадянських та зарубіжних політиків і журналістів вітали реформи Горбачова, демократію і гласність, закінчення холодної війни, об’єднання Німеччини.