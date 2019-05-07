Суд відпустив під домашній арешт підозрюваного у вбивстві співробітника СБУ добровольця

Суд змінив запобіжний захід екс-бійцю добровольчих підрозділів Денису Гордєєву, якого підозрюють у вбивстві співробітника СБУ, з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Відповідне рішення у вівторок ухвалив Ленінський районний суд Дніпра.

Як повідомив Радіо Свобода адвокат Дениса Гордєєва Віталій Єлькін, народний депутат України Степан Хмара та громадська організація «Комітет визволення політв’язнів» клопотались про звільнення Гордєєва на поруки, однак суд не задовольнив ці клопотання, натомість суд ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу на домашній арешт.

Як зазначив адвокат, мотиваційна частина рішення суду поки не оприлюднена. Він вважає, що суд, зокрема, врахував те, що підсудний має на утриманні двох дітей, має міцні соціальні зв’язки й не буде ухилятись від участі в судових засіданнях.

«Ми припускаємо, що в рішенні суду буде сказано про те, що з урахуванням того, що Гордєєв провів під вартою досить довгий термін, а потерпілі й свідки в справі фактично не з’являються на засідання, то для дотримання процесуальних зобов’язань підсудного на даний момент достатньо домашнього арешту, а не тримання під вартою. І будуть посилання на практику Європейського суду з прав людини», – зазначив адвокат.

Прокуратура клопоталась про продовження Гордєєву терміну тримання утримання під вартою ще на два місяці.

Рішення суду остаточне й оскарженню не підлягає.

Загалом розгляд справи Гордєєва в судах триває понад три роки.

Раніше суд у Дніпрі неодноразово продовжував термін тривання під вартою Денису Гордєєву Його захист заявляв, що справа «політично вмотивована». Обвинувальний акт Гордєєву був вручений ще в лютому 2016 року, з того часу справу намагались розглянути в кількох судах Донеччини, але безуспішно, зокрема, через те, що судді заявляли про самовідводи.

1 лютого 2017 року в Дніпрі розпочався судовий розгляд справи колишнього бійця добровольчих підрозділів Дениса Гордєєва, якого обвинувачують у вбивстві співробітника СБУ Віктора Манзика на блокпосту у Волновасі Донецької області в березні 2015 року. Як заявив у березні 2015 року народний депутат України Андрій Денисенко, вбивство було скоєне із табельної зброї співробітника СБУ, «під час спроби з боку Гордєєва зупинити трафік «лівої» горілки, який іде з території Донецької і Луганської області, яка виготовляється сепаратистами».

Тоді ж голова СБУ Валентин Наливайченко звинуватив високопосадовців Дніпропетровської ОДА у фінансуванні міжрегіонального бандитського угрупування. За його словами, одним зі злочинів, нібито скоєних цією групою, є вбивство капітана СБУ Віктора Манзика, який намагався перекрити потік контрабанди з окупованих територій. Вбивцею капітана, за тодішньою інформацією СБУ, був Денис Гордєєв – помічник народного депутата з Дніпра Андрія Денисенка.