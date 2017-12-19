У Дніпрі відклали суд над добровольцем, обвинуваченим у вбивстві співробітника СБУ

У Дніпрі майже на місяць відклали суд над добровольцем Денисом Гордєєвим, якого обвинувачують у вбивстві співробітника Служби безпеки України. Судовий розгляд мав відбутися 19 грудня у Ленінському районному суді Дніпра.

За даними суду, засідання відклали через затримку адвоката й одного з обвинувачених у справі.

Як повідомила Радіо Свобода адвокат Дениса Гордєєва Олена Сторожук, на засіданні 19 грудня суд мав розглянути клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу підсудному. На засідання прибув народний депутат попередніх скликань Степан Хмара, який мав намір взяти його на поруки.

«Ми вважаємо, що засідання не відбулося з формальних причин – через затримку обвинуваченого з адвокатом, які вже були у п’яти хвилинах від суду. Раніше ми чекали початку засідання і годину, і дві, а тут воно не відбулось через 5-хвилинну затримку. Ми планували заявити клопотання про зміну запобіжного заходу. Степан Ількович Хмара приїхав, щоб особисто просити взяти на поруки. Суддям, напевно, було б важко відмовити Героєві України. Медичних показань також багато, адже Гордєєв уже три роки під вартою без вироку», – сказала Олена Сторожук.

Засідання суду відбудеться 16 січня.

Загалом розгляд справи Гордєєва в судах триває вже майже два роки. Разом із ним у цій справі проходить семеро осіб.

Як повідомила Радіо Свобода адвокат Дениса Гордєєва Олена Сторожук, обвинувальний акт її підзахисному був вручений ще в лютому 2016 року, з того часу справу намагались розглянути в кількох судах Донеччини, але безуспішно, зокрема, через те, що судді заявляли про самовідводи.

Колишнього бійця добровольчих підрозділів Дениса Гордєєва обвинувачують у вбивстві співробітника СБУ на блокпосту у Волновасі Донецької області в березні 2015 року. Коментуючи початок судового процесу, Денис Гордєєв зазначав, що «справа сфабрикована». Як один із аргументів він навів дані про те, що «чомусь за один день, 22 березня 2015 року, було опитано близько десяти свідків, було проведено більше десятка упізнань за фотокартками». Сторона обвинувачення наполягає на провині Гордєєва.