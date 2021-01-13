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13 січня 2021, Київ 16:40
Новини | Суспільство

Українців 14 січня просять не йти у гори через сніголавинну небезпеку

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) очікується 14 січня на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей через снiгопади та хуртовини, попереджає Укргідрометцентр.

«Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я та у гори», – йдеться в повідомленні.

Синоптики зазначили, що сьогодні поки на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей сніголавинна небезпека буде помірною.

У ДСНС раніше попереджали про значне похолодання 15-16 січня. Вже сьогодні через сніг та пориви вітру були знеструмлені десятки населених пунктів у чотирьох областях України.

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