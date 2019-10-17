ГПУ: перевірка щодо добровольця, екстрадиції якого хочуть США, ще не завершена

Екстрадиційна перевірка щодо громадянина США, колишнього американського військовослужбовця Крейґа Ленґа, який у 2015 році приїхав в Україну, щоб воювати проти бойовиків на Донбасі, на даний час не завершена, повідомили у Генеральній прокуратурі на запит Радіо Свобода.

«29 вересня 2019 року прокуратурі Вінницької області доручено проведення екстрадиційної перевірки обставин, що можуть перешкоджати видачі Ленґа Крейґа до Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності. Екстрадиційна перевірка на даний час не завершена», – йдеться в повідомленні.

У Генпрокуратурі додали, що рішення за запитом компетентних органів США ухвалять «за результатами екстрадиційної перевірки у відповідності до вимог кримінального процесуального законодавства».

8 жовтня суд у Вінниці арештував на 60 діб американського добровольця, якому в США може загрожувати страта.

Правоохоронні органи Сполучених Штатів Америки вимагають екстрадиції Крейґа Ленґа, його підозрюють у подвійному вбивстві.

Адвокати американця виступають категорично проти видачі.

Ленґ – колишній американський військовий. Брав участь у бойових діях в Іраку й Афганістані. В Україну вперше потрапив у 2015-му. Приєднався до «Правого сектору». Із добровольцями на фронті він провів понад рік.

Коли з’явилася легальна можливість, Ленґ разом з бійцями «Грузинського легіону» підписав контракт із ЗСУ (після змін законодавства у квітні 2016 року перші іноземці отримують українські військові квитки). Служив на передовій в районі Світлодарської дуги. Через кілька місяців військовий припинив службу в ЗСУ.