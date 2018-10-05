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05 Жовтень 2018, Київ 18:58
Новини | Політика

ГПУ відкрила провадження через розголошення підозри Демчині – Центр протидії корупції

14 вересня НАБУ заявило, що підготувало Демчині повідомлення про підозру в незаконному збагаченні

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Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження через розголошення першому заступнику голови Служби безпеки України Павлу Демчині відомостей досудового розслідування, повідомила громадська організація «Центр протидії корупції».

«Генпрокуратура розслідуватиме розголошення Павлу Демчині деталей слідства як з боку САП, так і з боку НАБУ. Хоча Демчина дізнався про підозру саме після того, як НАБУ направило її проект до САП через півтора року розслідування справи», – заявив юрист ЦПК Андрій Савін.

14 вересня НАБУ заявило, що підготувало повідомлення Демчині про підозру в незаконному збагаченні. У бюро вважають, що офіційні доходи першого заступника голови СБУ були неспівмірними з витратами.

За день до цього Служба безпеки України повідомила, що Демчина звернувся до Генеральної прокуратури України через «вчинення кримінальних правопорушень» співробітниками Національного антикорупційного бюро України.

Посадовець СБУ стверджував, що текст підозри ґрунтується винятково на внесених до нього «недостовірних даних» та «вигадок детективів».

ГПУ зареєструвала кримінальне провадження стосовно співробітників НАБУ за заявою Демчини.

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