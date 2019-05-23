ГПУ заявляє, що здобула додаткові докази військової присутності Росії на Донбасі

Генеральна прокуратура України заявляє, що отримала додаткові докази військової присутності Росії в Донецькій області. Як йдеться в повідомленні прес-служби ГПУ, слідчі виявили в зоні проведення операції Об’єднаних сил зброю, вироблену в Росії.

«Виявлено снайперську гвинтівку СВД із оптичним прицілом ПСО-1 російського виробництва зі штатним заводським прикладом та цівкою, що постачаються на замовлення Збройних сил Російської Федерації. Вказана снайперська гвинтівка з оптичним прицілом віднайдена після знищення позиції снайпера російсько-терористичних військ поблизу населеного пункту Красногорівка Мар’їнського району Донецької області на початку березня 2018 року», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у Водяному Волноваського району Донецької області українські військові виявили 72 мм малогабаритний реактивний вогнемет «МРО-А» з пострілом, «в характерному для Збройних сил Росії камуфляжному фарбуванні».

«За попередньою інформацією Міністерства оборони України, зазначені засоби ураження на забезпеченні Збройних сил України не перебувають. Місця виявлення зазначених зразків, а також факти їх використання в Донецькій області, свідчать про військову агресію Збройних сил Росії та підконтрольних їм незаконних збройних формувань», – йдеться в повідомленні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.