ГПУ: повідомлена підозра 2 бойовикам, які вербували дітей для участі в бойових діях на Донбасі

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру двом бойовикам, які вербували дітей для участі в бойових діях на Донбасі.

За даними слідства, вони очолювали так звані військово-патріотичні клуби «Спартанці» та «Амазонки» і громадський військово-патріотичний рух «Молода гвардія».

«До основних завдань таких об’єднань належать вербування та залучення малолітніх і неповнолітніх осіб до участі в протиправній діяльності терористичної діяльності «ДНР» під виглядом військово-патріотичного навчання та виступів на різноманітних військово-спортивних заходах», – розповіли в Генеральній прокуратурі України.

Їм інкримінують злочини, передбачені статтею 258-3 Кримінального кодексу України (здійснення організаційного та іншого сприяння діяльності терористичної організації), статтею 260 (створення не передбачених законами України воєнізованих формувань та участь у їх діяльності), статтею 260 (керівництво не передбаченим законами України воєнізованим формуваннями) та статтею 438 (вчинення за попередньою змовою групою осіб порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами України).

«На теперішній час досудове розслідування триває, вживаються заходи до розшуку та затримання підозрюваних», – заявили в ГПУ.

Прокуратура повідомила, що відкрила кримінальне провадження після відео, оприлюдненого «Східною правозахисною групою» в травні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.