Бойовики упродовж дня відкривали вогонь 5 разів, стріляли з кулеметів і гранатометів – ООС

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі від початку доби 5 разів відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України.

«Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї», – йдеться в повідомленні.

У штабі ООС підтвердили раніше поширену Міноборони інформацію про одного пораненого бійця.

Згідно з повідомленням, обстріли тривали в районах населених пунктів Пищевик, Верхньошироківське, Широкине, Новотроїцьке, Зайцеве.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі окупованої Горлівки. В угрупованні «ЛНР» інформації про обстріли упродовж 12 серпня немає.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.