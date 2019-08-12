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12 Серпень 2019, Київ 14:59
Новини | Політика

Один військовий поранений на Донбасі з початку доби – Міноборони

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Один український військовослужбовець зазнав поранення на Донбасі з початку поточної доби внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомило Міністерство оборони України.

У відомстві заявили, що до полудня зафіксували два прицільні обстріли, які відбулися 12 серпня.

«Зранку з напрямку від села Верхньошироківське окупанти цілили по наших оборонцях села Пищевик із гранатометів та великокаліберних кулеметів. Близько 10: 30 в районі населеного пункту Зайцеве зафіксовано ведення вогню ворожим снайпером», – йдеться в повідомленні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 12 серпня.

/**/ /**/ /**/ Українські солдати на передових позиціях на лінії фронту на Донбасі, поблизу села Кримське, Луганська область
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На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

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