Один військовий поранений на Донбасі з початку доби – Міноборони

Один український військовослужбовець зазнав поранення на Донбасі з початку поточної доби внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомило Міністерство оборони України.

У відомстві заявили, що до полудня зафіксували два прицільні обстріли, які відбулися 12 серпня.

«Зранку з напрямку від села Верхньошироківське окупанти цілили по наших оборонцях села Пищевик із гранатометів та великокаліберних кулеметів. Близько 10: 30 в районі населеного пункту Зайцеве зафіксовано ведення вогню ворожим снайпером», – йдеться в повідомленні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 12 серпня.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.