ГПУ: клопотання про арешт Савченко і Рубана перебуває в суді з травня і досі не розглянуте

Генеральна прокуратура України повідомляє, що клопотання про тримання під вартою колишнього народного депутата Надії Савченко й екскерівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана подане до суду 7 травня 2019 року, але досі не розглянуте. Про це ГПУ повідомило у відповідь на запит Радіо Свобода.

«7 травня 2019 року прокурорами заздалегідь, до початку підготовчого судового засідання, до Броварського міськрайонного суду Київської області подані клопотання про застосування до обвинувачених запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, які до теперішнього часу судом не розглянуті», – йдеться в повідомленні.

У ГПУ наголосили, що наполягають на арешті Савченко і Рубана, «враховуючи наявність обґрунтованого обвинувачення у вчиненні ними тяжких й особливо тяжких злочинів», ризиків, що вони можуть переховуватися від суду, впливати на свідків чи перешкоджати провадженню іншим чином.

Генеральна прокуратура заявляє, що можливість запобігти цим ризикам шляхом застосування більш м’яких запобіжних заходів, окрім як тримання під вартою, відсутня.

Наприкінці серпня засідання Броварського міського районного суду Київської області в справі щодо Надії Савченку й Володимира Рубана знову перенесли на два місяці.

Рубана і Савченко затримали в березні 2018 року за низкою обвинувачень, зокрема, про підготовку теракту.

У ніч на 16 квітня 2019 року вони вийшли на волю після того, як закінчився термін їхнього арешту, а нового запобіжного заходу суд їм не обрав.

Вихід Савченко і Рубана з СІЗО розкритикували в прокуратурі.

На дострокових парламентських виборах Савченко балотувалася по мажоритарному округу в Донецькій області, але не змогла вдруге пройти до Верховної Ради.