Суд знову переніс розгляд справи Савченко-Рубана на два місяці

Засідання Броварського міського районного суду Київської області в справі щодо народного депутата Надії Савченку та екскерівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана знову перенесли на два місяці.

«Я розуміла, що, у принципі, з мого боку розгляду питання не може бути, я не знала, чи будуть захисники Володимира Рубана. Їх теж не виявилося, тому перенесли судове засідання», – сказала Савченко.

Вона вважає, що засідання перенесли на два місяці через завантаженість суддів.

Попереднє засідання відбувалося 2 липня.

Володимира Рубана та позафракційного народного депутата Надію Савченко затримали в березні 2018 року за низкою обвинувачень, зокрема, про підготовку теракту.

У ніч на 16 квітня 2019 року вони вийшли на волю після того, як закінчився термін їхнього арешту, а нового запобіжного заходу суд їм не обрав.

Вихід Савченко і Рубана з СІЗО розкритикували в прокуратурі.

На дострокових парламентських виборах Савченко балотувалася по мажоритарному округу в Донецькій області, але не змогла вдруге пройти до Верховної Ради.