Засідання у справі Савченко-Рубан перенесли майже на 2 місяці – ГПУ

Колегія суддів Броварського райсуду Київської області відклала до 27 серпня проведення підготовчого засідання у справі щодо народного депутата Надії Савченко та екс-керівника центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, повідомив сайт ГПУ.

«Колегією суддів вчергове відкладено проведення підготовчого засідання, на цей раз у зв’язку з відсутністю обвинуваченої народного депутата України С., яка замість обов’язкової явки до суду вирушила для проведення передвиборчої агітації до Донецької області. При цьому суд із незрозумілих мотивів визнав указану причину неявки обвинуваченої поважною», – йдеться в повідомленні.

За даними ГПУ, суд «вкотре відмовився» розглядати клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Володимира Рубана та позафракційного народного депутата Надію Савченко затримали в березні 2018 року за низкою обвинувачень, зокрема, про підготовку теракту.

У ніч на 16 квітня 2019 року вони вийшли на волю після того, як закінчився термін їхнього арешту, а нового запобіжного заходу суд їм не обрав.

Вихід Савченко і Рубана з СІЗО розкритикували в прокуратурі.

Позафракційна народний депутат Надія Савченко та її сестра Віра Савченко балотуються до Верховної Ради в мажоритарних округах у Донецькій області.