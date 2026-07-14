Дві години через шість – у Севастополі оголосили про графік електропостачання

Декілька міст і районів окупованого Криму залишаються знеструмленими через «удари по об’єктах енергетичної інфраструктури, які тривають», повідомляють російські засоби інформації 14 липня з посиланням на підприємство «Крименерго».

Згідно з повідомленням, без світла залишаються Джанкой, Красноперекопськ, Армянськ, Євпаторія та прилеглі населені пункти, Джанкойський, Красноперекопський, Нижньогірський, Первомайський, Роздольненський та Чорноморський райони.

Крім того, на Південному березі Криму через зниження ліміту електроенергії скасовуються анонсовані раніше графіки 3/3, про що повідомив заступник голови окупаційної адміністрації Ялти Сергій Олефіренко.

У Севастополі запроваджений графік відключень – світло даватимуть на дві години, а вимикатимуть на шість годин, повідомив російським ЗМІ голова окупаційної влади міста Михайло Развожаєв.

Раніше проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії повідомляв, що вночі 14 липня у Севастополі та Керчі знову лунали вибухи, під ймовірні удари потрапили Балаклавська ТЕС та кілька підстанцій. Українські та російські військові поки що ці атаки не коментували.

У червні військові та енергетичні об’єкти, а також російські логістичні шляхи в Криму зазнають найбільш масованих атак ЗСУ за весь час повномасштабної війни. Щодня з’являються повідомлення про нові уражені цілі, у Криму через дефіцит палива заборонили продаж бензину цивільним особам, запроваджені графіки вимкнення електроенергії, а перед Керченським мостом спостерігаються черги. Дитячі оздоровчі заклади та табори до вересня скасували прийом відпочивальників.

З 2022 року територію Кримського півострова практично щодня атакують безпілотники та ракети. У більшості випадків міністерство оборони РФ або російська влада не підтверджують влучання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.



