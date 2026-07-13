«Схеми» показали, як армія РФ облаштувала оборонні споруди в окупованому Криму поблизу дитсадка та школи

Російські війська облаштували оборонні споруди в окупованому Криму поблизу дитячого садка та школи – про це свідчать супутникові фото, які є в розпорядженні редакції «Схем» (Радіо Свобода).

Судячи зі знімків Planet Labs, російські військові, ймовірно, роками використовують цивільну інфраструктуру Криму як «живий щит». На фото з супутника, які є в розпорядженні журналістів, видно, що впритул до території дитячого садка «Теремок» та середньої школи у селі Чкалове Білогірського району Автономної республіки Крим організовані військові окопи.





Аналіз супутникових даних вказує на те, що російські військові можуть використовувати цю локацію щонайменше з кінця липня 2023 року. При порівнянні супутникових знімків за 4 та 27 липня 2023 року видно, що система оборонних траншей з’явилася там саме в цей період.

Масштабні фортифікаційні споруди по всій території окупованого Криму почали з’являтись із квітня 2022 року. Їх армія РФ планувала використовувати для оборони від можливого контрнаступу Збройних сил України в район півострову.

Раніше журналісти «Схем» вже неодноразово фіксували, як армія РФ використовує цивільні об’єкти, як дитячі табори і школи, на тимчасово окупованих територіях у мілітарних цілях.