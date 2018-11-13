У Києві чоловік загинув від вибуху гранати у автомобілі – поліція

У Києві чоловік загинув унаслідок вибуху гранати у автомобілі. Про це повідомили у прес-службі столичного управління поліції.

Тіло загиблого в салоні іномарки знайшов перехожий на вулиці Богатирській. На виклик вийхали поліцейські.

«Правоохоронці виявили біля заливу автомобіль, в якому знаходився мертвий чоловік із характерними від вибуху травмами. Фахівці вибухотехнічної служби ретельно оглядають місце події і територію навколо. У салоні машини вони виявили важіль від гранати та металеві рештки, які відправлять на експертизу для встановлення пристрою, який вибухнув. Зараз ми проводимо заходи для з’ясування особи загиблого», – повідомили у поліції.

Інцидент внесли до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень Оболонського управління поліції. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

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