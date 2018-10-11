У Середземному морі затримали українську яхту з мігрантами – ДПСУ

У Середземному морі затримали українську яхту з 57 мігрантами, повідомила 11 жовтня Державна прикордонна служба України.

Яхту затримали правоохоронні органи Греції в Каламакському морському регіоні Паліовуна. Із 12 членів екіпажу троє – українці.

«Як встановили оперативні співробітники Держприкордонслужби за останні два роки для здійснення переправлення нелегальних мігрантів морським шляхом було завербовано щонайменше 12 громадян України», – йдеться у повідомленні.

У ДПСУ підкреслили, що з точки зору українського законодавства, українці, які переправляли нелегалів, є потерпілою стороною, оскільки їх було завербовано.

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«У більшості випадків для спонукання українців до вчинення протиправної діяльності застосовувалися шахрайські методи переконання, їм не доводилася справжня мета перевезення осіб на прогулянкових яхтах та у 100% випадків не повідомлялися негативні наслідки в разі їх затримання правоохоронними органами», – зазначили у ДПСУ.

У березні МЗС України повідомляло, що в Греції станом на той час були затримані 148 громадян України, з них 132 – за звинуваченнями в перевезенні нелегальних мігрантів.

Влітку в Україну повернулися 18 українських моряків, яких понад рік утримували в Греції.

У МЗС закликали громадян України готуючись до роботи за кордоном, здобувати інформацію про майбутнього працедавця.