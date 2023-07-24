Суд призначив екоактивістці Ґреті Тунберг штраф за непокору поліції

Шведський суд постановив, що екоактивістка Ґрета Тунберг має виплатити штраф за недотримання вказівок поліції під час протесту в її рідній країні. На слуханні в окружному суді Мальме в понеділок 20-річна дівчина, яка стала обличчям кліматичного активізму після проведення щотижневих протестів біля шведського парламенту, зізналася, що брала участь у протесті та ігнорувала вказівки поліції. Проте вона заперечувала, що це було кримінальним злочином, повідомило шведське інформаційне агентство TT.

«Мої дії були виправдані», – сказала Тунберг суду, заявивши, що діяла в умовах надзвичайної кліматичної ситуації.

Суд, однак, не прийняв цей аргумент. Тунберг має сплатити штраф у 1500 шведських крон (близько 130 євро). Додатково вона має виплатити тисячу крон (близько 86 євро) шведському фонду жертв злочинів.

Активістка, яка живе в Стокгольмі, брала участь у кліматичному протесті в нафтовій гавані Мальме у червні. Протест тривав кілька днів, під час якого протестувальники перешкоджали виходу нафтових танкерів з гавані. Тоді у соцмережах вона запостила своє фото перед вантажівкою з табличкою «Я блокую танкери». Чотирьох інших активістпм також висунули звинувачення за те, що вони відмовилися звільнити дорогу, попри те, що поліція кілька разів наказувала їм це зробити. Повідомляється, що кілька прихильників Тунберг зібралися біля будівлі суду.