Відому екоактивістку Тунберґ затримала поліція Норвегії

Норвезька поліція 1 березня затримала екологічну активістку Ґрету Тунберг під час демонстрації в Осло, повідомляє агенція Reuters із посиланням на очевидця.

Тунберґ разом із десятками інших активістів з 27 лютого блокувала вхід до міністерства енергетики Норвегії, протестуючи проти вітрових турбін, побудованих на землі, яка традиційно використовувалася корінними саамськими оленярами.

«Я тут, щоб підтримати боротьбу за права людини та корінних народів. Норвезька держава порушує права людини, це абсолютно неприйнятно, і ми повинні бути солідарними в цій боротьбі», – сказав Тунберґ агенції Reuters на початку акції.

Оленярі кажуть, що вигляд і звук гігантських вітряних машин наводять на їхніх тварин жах і порушують давні традиції. Вони вимагають демонтувати турбіни.

Верховний суд Норвегії постановив у 2021 році, що дві вітряні електростанції, побудовані в центральній Норвегії, порушують права саамів згідно з міжнародними конвенціями, але турбіни все ще працюють понад 16 місяців після того рішення.