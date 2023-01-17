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У Німеччині затримали групу екоактивістів, серед яких була Ґрета Тунберг

Ґрета Тунберґ у супроводі поліцейських

Шведська екоактивістка Ґрета Тунберґ опинилася серед затриманих 17 січня в німецькому селі Лютцерат на заході країни.

Разом із однодумцями Тунберґ протестувала проти знесення цього населеного пункту для розширення вугільної шахти. Засоби інформації зазначають, що територія села та карʼєр належать компанії RWE.

Ґрета Тунберґ приєдналася до протесту 16 січня. Минулого тижня повідомлялося про розгін цієї багатоденної акції.

Тунберґ стала популярною кілька років тому, коли ще в підлітковому віці проводила акції протесту, зокрема, біля шведського парламенту. Згодом її стали запрошувати на міжнародні конференції. Тунберґ зустрічалася зі світовими лідерами та активно критикувала уряди різних країн за недостатні кроки для боротьби зі зміною клімату.

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