Новий прем’єр-консерватор склав присягу у Греції

Новий прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс 8 липня склав присягу після переконливої перемоги на позачергових виборах 7 липня.

51-річний Міцотакіс присягнув в присутності своєї дружини і трьох дітей. Він зобов’язався створювати робочі місця і долати перешкоди для бізнесу в країні.

Партія «Нова демократія» Міцотакіса набрала 39,8% голосів, здобувши 158 місць в 300-місному парламенті, що дає йому можливість сформувати більшість самостійно.

Радикальні ліві, зокрема партія «Сіріза» колишнього прем’єр-міністра Алексіса Ципраса, набрала 31,5%.

«Від сьогодні починається складний, але красивий бій», – сказав Міцотакіс, який пообіцяв знизити податки і залучити інвестиції в Грецію більше інвестицій.

Міцотакіс здобув освіту в Гарварді, походить з відомої політичної династії, його сестра була міністром закордонних справ.