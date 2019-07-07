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07 Липень 2019, Київ 12:06
Новини | Міжнародні

У Греції почалися дострокові парламентські вибори

Ципрас на посту прем’єра Греції – із 2015 року

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У Греції відкрилися дільниці для голосування на дострокових парламентських виборах.

Опитування громадської думки, які проводилися тут раніше, показують, що шанси здобути більшість у парламенті є в опозиційної правоцентристської партії «Нова демократія», яка випереджає провладну партію лівого крила «Сіріза».

Про призначення дострокових виборів оголосив 26 травня прем’єр-міністр Алексіс Ципрас після того, як «Сіріза» зазнала поразки навиборах до Європарламенту.

Греція – парламентська республіка. 300 депутатів обирається за системою так званою «посиленого» пропорційного представництва: партія, яка здобула більшість голосів виборців, отримує ще додаткові мандати у парламенті.

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