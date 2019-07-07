У Греції почалися дострокові парламентські вибори

У Греції відкрилися дільниці для голосування на дострокових парламентських виборах.

Опитування громадської думки, які проводилися тут раніше, показують, що шанси здобути більшість у парламенті є в опозиційної правоцентристської партії «Нова демократія», яка випереджає провладну партію лівого крила «Сіріза».

Про призначення дострокових виборів оголосив 26 травня прем’єр-міністр Алексіс Ципрас після того, як «Сіріза» зазнала поразки навиборах до Європарламенту.

Греція – парламентська республіка. 300 депутатів обирається за системою так званою «посиленого» пропорційного представництва: партія, яка здобула більшість голосів виборців, отримує ще додаткові мандати у парламенті.