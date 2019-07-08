На парламентських виборах у Греції перемагає консервативна «Нова демократія»

Консервативна правоцентристська партія «Нова демократія», за попередніми висновками, здобула перемогу на парламентських виборах у Греції – таким чином, виборці не підтримали уряд прем’єр-міністра соціалістичного спрямування Алексиса Ципраса, який керував країною протягом останніх чотирьох років, з 2015-го.

З понад 80% вже підрахованих голосів «Нова демократія» має 39,7% на свою підтримку, тоді як партія «Сіріза» Ципраса – 31,6%. Радикальна права політична сила «Золотий світанок» попередньо не долає мінімальний бар’єр у 3%, необхідний для проходу в парламент.

Лідер «Нової демократії» Кірьякос Міцотакіс привітав свою перемогу та подякував виборцям за надання «потужного мандату, щоб змінити Грецію».

«Сьогодні починається складна, але прекрасна боротьба», – додав він.

51-річний Міцотакіс походить з відомої грецької політичної династії, його батько Константінос Міцотакіс був прем’єр-міністром країни, а сестра Дора Бакоянні – мером Афін та міністром закордонних справ Греції. Серед передвиборчих обіцянок 51-річного Міцотакіса – зниження податків та залучення інвестицій.

«Перше, що необхідно для економічного розвитку – це сталий уряд, сильна більшість у наступному парламенті», – сказав Міцотакіс у коментарі інформаційному агентству Reuters.

Чинний прем’єр-міністр Ципрас визнав свою поразку, зазначивши, що «громадяни зробили свій вибір».

Одним із його здобутків на посаді голови уряду стало те, що він досяг угоди із Північною Македонією щодо її офіційної назви. Афіни протягом тривалого часу заперечували проти використання сусідньою країною назви «Македонія», заявляючи, що вона вказує на територіальні претензії Скоп’є щодо однойменної грецької провінції.

Угода Ципраса з прем’єр-міністром Північної Македонії Зораном Заєвим щодо назви цієї країни викликала незгоду з боку націоналістів з обох боків. Уряд Ципраса також піддавався критиці у зв’язку з фінансовою кризою, яка почалася в 2010 році, ще до того, як він обійняв посаду прем’єр-міністра.

Греція – парламентська республіка. 300 депутатів обирається за системою так званою «посиленого» пропорційного представництва: партія, яка здобула більшість голосів виборців, отримує ще додаткові мандати у парламенті.