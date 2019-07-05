Польща критикує ЄС через перенесення переговорів про членство Албанії і Північної Македонії

Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував Європейський союз через перенесення переговорів про вступ з Албанією і Північною Македонією і закликав запропонувати Балканським державам чіткий шлях до членства в ЄС.

За словами Дуди, цим країнам не варто пропонувати брати участь у перегонах, «де вони не можуть бачити фінішної лінії». Він заявив про це на саміті Західних Балкан у польському місті Познань 5 липня.

Польський президент наголосив, що обидві держави здійснили «складні реформи», щоб поліпшити свої шанси на приєднання до ЄС.

Минулого місяця країни-члени Євросоюзу відклали рішення про початок переговорів з Албанією і Північною Македонією до жовтня через незгоду деяких членів блоку, зокрема Франції та Нідерландів.

Дуда разом із канцлером Німеччини Анґелою Меркель і британським прем’єр-міністром Терезою Мей взяли участь у другому дні зустрічі міністрів закордонних справ, внутрішніх справ й економіки шести держав Західних Балкан, які прагнуть вступити до Європейського союзу.

Крім Албанії і Північної Македонії, на членство в ЄС претендують також Боснія і Герцеговина, Сербія, Чорногорія і Косово.

На початку цього тижня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що виступає проти подальшого розширення ЄС у той час, коли блок намагається знайти згоду між чинними членами.

Прихильники розширення ЄС стверджують, що воно сприятиме підтримці регіону в умовах зростаючого впливу Росії й Китаю.