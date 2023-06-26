Греція: партія влади за підсумками виборів отримала більшість місць у парламенті

Владна у Греції партія консерваторів «Нова демократія» отримала більшість місць у парламенті за підсумками недільних виборів. Значна кількість місць дістанеться і представникам ультраправих партій, свідчать дані виборчої комісії.

Так, «Нову демократію» підтримали 40,6% виборців, що дозволить їй зайняти 158 парламентських крісел із 300 і сформувати уряд на наступні чотири роки. Лідер партії Кіріакос Міцотакіс заявив, що виборці надали їм «сильний мандат, щоб швидше рухатися шляхом великих змін».

У перший термін правління Міцотакіса в Греції знизився рівень безробіття, зменшились податки, були залучені іноземні інвестиції та відбулась цифровізація державних послуг. Наразі Міцотакіс обіцяє підвищити зарплати, знизити податки, покращити систему охорони здоров’я та інфраструктуру країни.

Друге місце (17,8% голосів) посіла ліворадикальна партія «Сіріза», яка перебувала при владі у 2015-2019 роках. Її лідер Алексіс Ціпрас сказав про серйозні зміни у партії.

Націоналістична партія «Спартанці», чия ідеологія заснована на триптиху «батьківщина-релігія-родина», проросійська «Грецьке рішення» та релігійна «Нікі» разом отримають 34 місця у парламенті. Загалом депутатські мандати дістануться представникам восьми партій.

Міцотакіс, чия партія у травні не змогла отримати більшість місць у парламенті, відмовився формувати коаліційний уряд, тому відбулися повторні вибори.