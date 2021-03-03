У Греції стався землетрус магнітудою 6,2

У центральній Греції 3 березня стався землетрус магнітудою 6,2. Як повідомили у Європейському середземноморському сейсмологічному центрі, землетрус стався на глибині 10 кілометрів.

Землетрус був таким відчутним, що люди виходили з будинків, однак наразі про жертв не повідомляється.

Губернатор регіону Фессалія повідомив, що місцеві школи рекомендували закрити.

Пожежна команда розслідувала повідомлення про обвалення будинку в Месохорі, Елассона, щоб з'ясувати, чи не потрапив хтось в пастку.

Афінський геодинамічний інститут повідомив, що епіцентр землетрусу знаходився за 20 км на південь від міста Елассона.

Представник пожежної служби в Афінах розповів, що повідомлень про пошкодження чи травми вони не отримували, однак поштовхи відчувалися сильно, повідомляє агентство Reuters.

Грецькі сейсмологи зазначили, що землетрус відчувався по всій Греції.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив на прес-конференції в Анкарі, що Туреччина надасть Греції «всю можливу підтримку, якщо буде потрібно». (Репортаж Аніруд Саліграма в Бангалорі, Анжеліки Кутанту, Лефтеріс Пападімас в Афінах; редагування Барбари Льюїс)