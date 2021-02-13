У Вірменії стався землетрус магнітудою 4,7

Неподалік від Єревану 13 лютого стався землетрус, повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.

Землетрус магнітудою 4,7 зареєструвала сейсмологічна мережа Територіальної служби сейсмічного захисту на 40,11 градусі північної широти та 44,54 градуса східної довготи на глибині 10 кілометрів.

Поштовхи сталися о 15:29 за місцевим часом (13:29 за Києвом). За даними місцевого Міністерства надзвичайних ситуацій, воно отримало сигнали про руйнування.

Магнітуда землетрусу в епіцентрі складала 6-7. Поштовхи відчувалися в Єревані з магнітудою 5-6, у Арагацотнської, Араратської, Ширакської, Армавірської, Вайоцдзорській областях – із магнітудою 3-4.

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Згідно з повідомленням МНС, з кількох вулиць столиці надійшли сигнали про руйнування, викликані землетруси.

Згодом МЧС повідомляло про дедалі слабшу активність після поштовхів. Всього зареєстрували близько 20 афтершоків.

«Ми закликаємо населення залишатися на відкритому просторі. Додаткова інформація буде надана», – заявили в міністерстві.

Тиждень тому в районі села Шоржа Гегаркунікської області стався землетрус силою 6-7, після якого відбулися кілька десятків більш слабких поштовхів. Після цього місцеве МНС прогнозувало слабкий або помірний землетрус у найближчі дні у Вірменії та на прилеглих територіях.